Mi pelo rizado es mi corona, por Carolina Peguero

Para llegar a trabajar en la televisión norteamericana/hispana como todos nosotros, no ha sido fácil. También lo deseé, lo soné, lo estudié, me gradué y logré dar noticias, primero en inglés y luego en español. Pero entre todo esto, traté de ser lo que ambos mercados buscaban ver en sus talentos, lo ideal para estar en la televisión. Fue lo único que por mucho tiempo no sabía si lo lograría porque no era el estereotipo de la mujer perfecta, bella, profesional, de piel clara, rubia y con ojos celestes. Años atrás, simplemente no encajaba. Aunque, no me catalogaban fea, (y sé que no lo soy) sí me confesaban que mi pelo podría ser una “distracción” y que no lucía “formal” para salir en cámara. Nunca pensé que tendría que enfrentarme a lo que para muchos era una "verdad oculta": Mi "gran pelo afro y rizado".