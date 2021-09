Jessi Rodríguez comparte su rutina desmaquillante | Secretos de belleza

Para asegurarnos de que no queden residuos de make up utilizaremos una crema, que también nos ayudará a retirar las pestañas postizas (recuerda quitarlas con sumo cuidado para que no se caigan las naturales). Jessi llega a reutilizar sus pestañas hasta en tres ocasiones, por lo que advierte retirarlas antes de comenzar la rutina desmaquillante.