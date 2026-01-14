visa Estos son los países de América Latina a los que se les congelarán los trámites de visas El Departamento de Estado suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 17 naciones latinoamericanas y caribeñas entre una lista de 75 países; conoce aquí las naciones que resultaron afectadas

Video ¿Cómo afectará la congelación de emisión de visas para 75 países?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, el Departamento de Estado anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidas 17 naciones de América Latina y el Caribe.

La medida se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la dependencia federal. Según el comunicado, la decisión responde a que migrantes de esas naciones utilizan programas de asistencia social estadounidense en niveles considerados inaceptables por la administración.

Países latinoamericanos en la lista

En América del Sur, los países afectados son Brasil, Colombia y Uruguay. De Centroamérica figuran Guatemala y Nicaragua, mientras que de América Insular aparece Cuba.

El listado incluye 11 naciones caribeñas adicionales: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

El Departamento de Estado precisó que "la pausa afecta a decenas de países, incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar".

La suspensión aplica específicamente a visas de inmigrante, categoría que permite residencia permanente. El anuncio no detalla si afecta otros tipos de visas como las de turista, estudiante o trabajo temporal.

Por esta razón se suspendieron los trámites de visas

La administración Trump fundamentó la decisión en su política de "América Primero". El Departamento de Estado indicó que "estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada".

El congelamiento permanecerá activo hasta que el gobierno estadounidense pueda garantizar que nuevos inmigrantes no extraigan recursos del pueblo estadounidense, según el comunicado.