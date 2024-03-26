Explicación visual: Así fue como el carguero Dali derrumbó el puente de Baltimore
El barco parte del puerto de Baltimore a las 12:44 AM
BALTIMORE
Río Patapsco
7.1 nudos
Velocidad
7.9
Puente de Francis
Scott Key
8.5
1 km
8.7
1 mi
7.6
El carguero choca con el puente a la 1:29 AM
EEUU
PUERTO DE BALTIMORE
Río Patapsco
En el momento del incidente, había vehículos de trabajadores en el puente, los cuales cayeron al agua.
Lugar del impacto
Nota: 8 nudos equivalen a 15 kilómetros por hora. Fuente: MarineTraffic y GoogleEarth.
Un carguero de casi 950 pies de largo chocó en la madrugada de este martes contra el puente Francis Scott Key Bridge, en Baltimore, y ocasionó su colapso mientras transitaban vehículos que cayeron a las gélidas aguas del río Patapsco.
Las autoridades dijeron que hubo al menos ocho víctimas. Dos personas que resultaron heridas y al menos seis trabajadores que se cree realizaban labores en el puente de 1.6 millas de largo y que hacia las 11:00 de la mañana seguían siendo buscados por equipos de rescate.
No resultó herido ningún tripulante de Dali, como se llama el barco de Synergy Marine Group que había partido rumbo a Sri Lanka, informó la empresa.
El colapso del puente,
paso a paso
La siguiente secuencia de imágenes muestra cómo el enorme barco carguero colisionó contra uno de los pilares del puente, desencadenando su derrumbe.
Puente de Francis Scott Key
1
BALTIMORE
Carguero Dali
Río Patapsco
Momento del impacto
2
Carguero
Río Patapsco
3
Carguero Dali
Río Patapsco
4
Carguero Dali
Río Patapsco
Fuente: Canal de YouTube de StreamTime Live.
El colapso del puente, paso a paso
La siguiente secuencia de imágenes muestra cómo el enorme barco carguero colisionó contra uno de los pilares del puente, desencadenando su derrumbe.
1
Puente de Francis Scott Key
BALTIMORE
Carguero Dali
Río Patapsco
2
Momento del impacto
Carguero Dali
Río Patapsco
3
Carguero Dali
Río Patapsco
4
Carguero Dali
Río Patapsco
Fuente: Canal de YouTube de StreamTime Live.
Se desconocen detalles sobre por qué el carguero chocó contra el puente de cuatro carriles, que también es parte de la carretera interestatal 695.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que tripulantes del barco habían informado a las autoridades sobre la pérdida de electricidad poco antes de la colisión hacia la 1:30 de la madrugada.
El gobernador agregó que el puente estaba en buenas condiciones, por lo que su colapso no parecía haberse debido a una falla estructural. El carguero chocó contra uno de los soportes del Francis Scott Key Bridge y su trayecto lo mostró haciendo un leve viraje antes de chocar.
Wes precisó que tomará tiempo reconstruir el puente inaugurado en 1977 y bautizado con el nombre del autor del himno nacional ‘The Star-Spangled Banner’. Por esa estructura pasaban cerca de 30,000 personas todos los días, según datos oficiales citados por The Washington Post.