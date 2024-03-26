SHOP
Explicación visual: Así fue como el carguero Dali derrumbó el puente de Baltimore

Te contamos gráficamente cómo colisionó un carguero contra el gran puente Francis Scott Key y su posterior colapso.
Por: AMAYA VERDE, PATRICIA VÉLEZ Y JAVIER FIGUEROA
Publicado 26 Mar 2024 – 12:00 PM EDT

El barco parte del puerto de Baltimore a las 12:44 AM

BALTIMORE

Río Patapsco

7.1 nudos

Velocidad

7.9

Puente de Francis

Scott Key

8.5

1 km

8.7

1 mi

7.6

El carguero choca con el puente a la 1:29 AM

EEUU

PUERTO DE BALTIMORE

Río Patapsco

En el momento del incidente, había vehículos de trabajadores en el puente, los cuales cayeron al agua.

Lugar del impacto

Nota: 8 nudos equivalen a 15 kilómetros por hora. Fuente: MarineTraffic y GoogleEarth.

Un carguero de casi 950 pies de largo chocó en la madrugada de este martes contra el puente Francis Scott Key Bridge, en Baltimore, y ocasionó su colapso mientras transitaban vehículos que cayeron a las gélidas aguas del río Patapsco.

Las autoridades dijeron que hubo al menos ocho víctimas. Dos personas que resultaron heridas y al menos seis trabajadores que se cree realizaban labores en el puente de 1.6 millas de largo y que hacia las 11:00 de la mañana seguían siendo buscados por equipos de rescate.

No resultó herido ningún tripulante de Dali, como se llama el barco de Synergy Marine Group que había partido rumbo a Sri Lanka, informó la empresa.

El colapso del puente,

paso a paso

La siguiente secuencia de imágenes muestra cómo el enorme barco carguero colisionó contra uno de los pilares del puente, desencadenando su derrumbe.

Puente de Francis Scott Key

1

BALTIMORE

Carguero Dali

Río Patapsco

Momento del impacto

2

Carguero

Río Patapsco

3

Carguero Dali

Río Patapsco

4

Carguero Dali

Río Patapsco

Fuente: Canal de YouTube de StreamTime Live.

Se desconocen detalles sobre por qué el carguero chocó contra el puente de cuatro carriles, que también es parte de la carretera interestatal 695.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que tripulantes del barco habían informado a las autoridades sobre la pérdida de electricidad poco antes de la colisión hacia la 1:30 de la madrugada.

El gobernador agregó que el puente estaba en buenas condiciones, por lo que su colapso no parecía haberse debido a una falla estructural. El carguero chocó contra uno de los soportes del Francis Scott Key Bridge y su trayecto lo mostró haciendo un leve viraje antes de chocar.

Wes precisó que tomará tiempo reconstruir el puente inaugurado en 1977 y bautizado con el nombre del autor del himno nacional ‘The Star-Spangled Banner’. Por esa estructura pasaban cerca de 30,000 personas todos los días, según datos oficiales citados por The Washington Post.

Imágenes: Canal de YouTube de StreamTime Live y GoogleEarth.
