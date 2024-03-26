Explicación visual: Así fue como el carguero Dali derrumbó el puente de Baltimore

En el momento del incidente, había vehículos de trabajadores en el puente, los cuales cayeron al agua.

Un carguero de casi 950 pies de largo chocó en la madrugada de este martes contra el puente Francis Scott Key Bridge, en Baltimore, y ocasionó su colapso mientras transitaban vehículos que cayeron a las gélidas aguas del río Patapsco.

Las autoridades dijeron que hubo al menos ocho víctimas. Dos personas que resultaron heridas y al menos seis trabajadores que se cree realizaban labores en el puente de 1.6 millas de largo y que hacia las 11:00 de la mañana seguían siendo buscados por equipos de rescate.

No resultó herido ningún tripulante de Dali, como se llama el barco de Synergy Marine Group que había partido rumbo a Sri Lanka, informó la empresa.