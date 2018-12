Virgo – Viernes 7 de diciembre de 2018: recuperas lo que pensaste habías perdido

Vas a recuperar un terreno que considerabas perdido en tu vida económica o social. Si estás solo, no te precipites porque el amor está tocando a tus puertas y si disfrutas de una relación aprovecha este período para fortalecerte en ese sentido.

Lo mejor está por ocurrir y en pocos días se augura un viaje corto, una mini luna de miel en la que se subsanarán errores y se revitalizará una relación que estaba algo fría o en peligro de enfriarse y volverse aburrida y monótona. Esa persona que te debe dinero necesita un toque amistoso de tu parte. No exijas todo, un poco ahora y otro después y en poco tiempo quedará saldada la deuda.

Amor

Haz lo que tienes pensado y no sigas posponiendo tu felicidad. Las cosas que te preocupan no deben empañar tu alegría de hoy. Estás iniciando un ciclo nuevo con grandes posibilidades y aunque las cosas parezcan complicadas habrá soluciones.

Salud



No te guíes por gentes charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas.