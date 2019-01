Virgo – Viernes 4 de enero de 2019: una etapa feliz en tu vida amorosa

Los ciclos de ganancias y pérdidas suben y bajan y no son estables, Virgo, en estos momentos te encuentras en esa etapa intermedia en la que te recuperas de un dinero mal invertido y descubres horizontes económicos y sentimentales prometedores. La influencia de tu regente Mercurio, directo, en el tránsito que está ocurriendo este viernes acentúa tus mejores cualidades internas. No precipites ninguna situación negativa con tu pareja o una amistad actuando de manera irresponsable si te dicen algo que no te gusta. Espera las explicaciones, ten calma y obra en todo momento como tú sabes.