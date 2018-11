Virgo – Viernes 30 de noviembre de 2018: surgen nuevas relaciones que se consolidarán

Hay varias posiciones planetarias este viernes que unidas al tránsito retrógrado de tu regente Mercurio pueden inquietarte un poco. Tiendes a sentirte algo inseguro emocionalmente, no trasmitas esa inseguridad afectiva a quien está contigo porque luego te arrepentirías, pero ya sería muy tarde y habrías hablado, lo que no debiste hablar.

A medida que se vayan desarrollando los últimos días del año serán muchas las cosas que entenderás, secretos que te serán revelados y oportunidades que no debes dejar pasar de largo, tal vez no se repitan, Virgo.

Amor Durante esta etapa de Mercurio, tu regente, retrógrado, tiendes a ciertas actitudes que podrían comprometer tu felicidad, Virgo. Estar recordando constantemente errores pasados no conduce a nada constructivo así que borrón y cuenta nueva, lo que pasó, es historia, lo que tienes frente a ti es lo que prima.



Salud

La maravillosa facultad regenerativa de tu signo de tierra te ayudará a salir adelante de tus problemas de salud. No obstante, no debes perder de vista lo que estás realizando y no descuides tu alimentación ni ejercicios físicos.