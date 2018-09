Virgo – Viernes 28 de septiembre de 2018: un nuevo escenario sentimental

Se avecinan momentos de mucho trabajo y poco tiempo para descansar así que desde ahora ve planeando bien cómo vas a organizar tu fin de semana para que puedas hacerlo todo y no te agobies con los atrasos. Nada de precipitaciones. Tendrás frente a ti dos opciones, tanto en el amor como en el trabajo, y debes ser muy precavido para no envolverte en líos sentimentales si tienes una pareja estable. Un sueño te dará números para juegos lícitos y loterías. No comentes tus ganancias porque podrías perder dinero si haces alarde de tus logros y éxitos ya que hay algunas personas envidiosas en tu entorno.