Virgo – Viernes 25 de mayo del 2018: superarás cualquier contratiempo de una forma exitosa

Estos días finales de mayo surgen situaciones diferentes dentro de tu realidad existencial, Virgo. Si no cuidas tu estabilidad emocional ¿quién lo hará? No te dejes usar por nadie. Este ciclo es muy intenso, estarás ocupado resolviendo múltiples tareas y por eso se precisa una buena organización.

Si aprovechas bien tu tiempo no tendrás nada atrasado y al llegar la noche respirarás aliviado por haber hecho todo lo que tenías en mente.

Amor

Posiblemente debas alojar a una persona que inicialmente será bienvenida, pero que podría complicar un poco tu vida íntima. De ser así, actúa con delicadeza y buen corazón, pero tampoco expongas tu felicidad ni el equilibrio familiar por esa situación. Salvaguarda tu privacidad y no la comprometas por nada ni por nadie.

Salud

Trabajo



Mucha prudencia, Virgo. No dejes un trabajo estable que en estos momentos te está dando dinero y beneficios por algo fantasioso y poco probable pues estarías arriesgando tu presente y comprometiendo tu futuro. Antes de dar un paso así debes estar muy seguro que no te están proponiendo lo imposible y que no se trata de charlatanes y aventureros.