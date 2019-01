Virgo – Viernes 25 de enero de 2019: un evento inesperado en tu mundo amoroso

¿Terminaste una relación sentimental o laboral? No pienses que todo está perdido, Virgo, ya está comenzando un buen ciclo dentro de tu vida afectiva y social. La buena posición astral que te envuelve te ayudará a tomar importantes decisiones tanto en tu vida profesional como amorosa.

Amor

¿Ocurrió algo que te desilusionó? Debes concederte una segunda oportunidad e insistir. Quizás tus esfuerzos anteriores no dieron resultado por no haberlos realizado en el momento adecuado, pero ahora estás muy bien encaminado en todo, no te limites, actúa, Virgo.