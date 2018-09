Virgo – Viernes 21 de septiembre de 2018: una etapa feliz en tu vida amorosa

Las cosas no están malas para ti en el aspecto económico, Virgo, independientemente de lo que puedas pensar. No dejes que los comentarios impertinentes de terceras personas afecten tu vida amorosa y te causen problemas con tu pareja o con esa persona que en estos momentos te está dando vueltas en la cabeza. Si te mantienes alerta y no te dejas llevar por las murmuraciones tu relación estará a salvo. Hay indicios de ingresos extras procedentes de un pago atrasado. No te inquietes pues a pesar de lo que estés ahora escuchando la economía está bien auspiciada para tu signo Virgo en este ciclo de cumpleaños.