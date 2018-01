Virgo – Viernes 19 de enero 2018: Alegría en tu vida afectiva

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Acuario al signo de Piscis. En muchos países ya ha comenzado a regir el signo de Acuario según su horario nacional. El planetoide Ceres sigue retrógrado, todos los demás planetas están directos.

En esta etapa planetaria suceden muchos cambios en tu vida afectiva y social. No hay impedimentos para tu felicidad conyugal o tu vida en común con otra persona ya que podrás superar cualquier pleito con tu carácter afable y cariñoso. Un disgusto momentáneo se arreglará. No te inquietes, el amor te sonríe este viernes y con la envoltura cósmica que hay en tu signo por la influencia de dos grandes planetas en tu horóscopo tu personalidad se vuelve irresistible y fuerte no solamente para conquistar amor sino para obtener dinero y posición.



Amor

¿Estabas inquieto por una sospecha? Consigues disipar las dudas y ahora todo a tu alrededor florece en el amor. Las explicaciones de tu pareja satisfarán tus deseos y llenarán tus expectativas. Lo que se aclaró ahora no debe seguirse revolviendo. Goza el presente y vive tu realidad.



¡Llegó el Mes del Tigre! Los impulsos emocionales están algo descontrolados horóscopo chino que encontrarás en la página de Horóscopos. Ya estamos en el Mes del Tigre que se extiende desde el 20/21 de enero hasta el 18/19 de febrero y coincide con el signo zodiacal Acuario, aunque no necesariamente implica que todos los nativos de Acuario sean del signo chino del Tigre o todos los de ese signo, sean acuarianos y acuarianas, ya que no son equivalentes. Podría ser así si coincidieren la fecha y año de nacimiento. Si no sabes tu signo averígualo en la calculadora delque encontrarás en la página de Horóscopos. En tonos generales el Mes del Tigre se caracteriza por ser un mes explosivo en el que abundarán conflictos internos e internacionales. Pueden ocurrir desacuerdos y malentendidos, pero en otro tono confiere el grado de osadía y valentía necesario para poder acometer grandes empresas y tomar resoluciones importantes. El peligro radica en querer hacerlo todo de forma atolondrada, impulsiva y sin pensar bien la consecuencia que pueden tener tus actos, un mes en el que ocurrirá también el inicio del año del Perro de tierra el día 15 o 16 de febrero con el segundo novilunio del 2018 en el signo de Acuario. ¡Un mes de grandes eventos y transformaciones! La Rata en el Mes del Tigre

Aprende de tus experiencias negativas y aprovecha las positivas para mejorar tu situación laboral. Independientemente de lo exitoso que puedan parecer los negocios ajenos, si no te convencen, no des ningún paso para involucrarte en ellos. Posiblemente estés en un tono pensativo y grave que podría causar fricciones con tu pareja. De ser así, aleja de tu mente los pensamientos sombríos y prométete a ti mismo pasar la noche en una buena disposición y un fin de semana aún mejor. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Caballo



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Ofertas de empleo fuera de tu horario de trabajo que te ayuden a ganar un dinero extra.

Peligros que debes evitar: Dejarte llevar por apariencias a la hora de tomar una importante decisión. El Buey en el Mes del Tigre

El dinero esperado está muy cerca de ti, pero necesitas moverte para conseguirlo. La energía que pongas en tus proyectos, tu vitalidad y diligencia serán los factores claves portadores del éxito. Lucha contra la inercia, y vencerás. Si te sientes confundido sentimentalmente y no sabes el rumbo que debas tomar en tu vida amorosa no te vayas a embarcar en una situación de infidelidad sino más bien retírate, busca tu espacio, medita y conversa con tu Ser Interno. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Perro



Oportunidades que debes aprovechar este mes: La reconciliación, el arreglo con esa persona que amas y has seguido posponiendo. La palabra perdón.

Peligros que debes evitar: La tentación a hablar sin pensar, decir lo primero que se te ocurra e incurrir en errores de tacto social muy comprometedores. El Tigre en el Mes del Tigre

Cierto suceso imprevisto puede forzarte a cambiar los proyectos económicos que tenías planeado realizar en estos momentos. De ser así, adáptate a tus nuevas realidades y coloca tu dinero en otra parte según las circunstancias presentes. Estás imbuido de un fuerte sentimiento de conquista. Si te dejas conducir de manera adecuada por esos impulsos podrás derribar la resistencia que te está presentando una persona difícil de atraer sentimentalmente a tu lado. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Oveja



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Un viaje de fin de semana que no tenías programado y que te inspirará y colocará en el lugar que debes estar.

Peligros que debes evitar: Olvidar detalles, pasar aniversarios, cumpleaños y otras fechas que debes tener anotados para no obviarlos. La Liebre en el Mes del Tigre

Una ocurrencia feliz te colocará en una situación favorable respecto a un negocio en ciernes. No vaciles si surgen personas desconocidas con dinero y deseos de invertir que desean asociarse contigo en una gestión económica floreciente. Estás considerando la posibilidad de irte a vivir con otra persona y esta decisión te trae bastante confundido. No vayas a dar pasos en falso basándote en las emociones del momento y espera un poco hasta que ambos se conozcan mejor. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Jabalí



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una posibilidad de estudiar algo nuevo, una lengua extranjera, una tecnología o técnica novedosa.

Peligros que debes evitar: La pereza a la hora de seguir una rutina y hacer tus ejercicios físicos descuidando tu alimentación, aumentar de peso. El Dragón en el Mes del Tigre

Quien fue una vez una aventura amorosa se transforma en confidente, amigo y compañero sin intereses sentimentales. Aunque goces de buena salud siempre puedes mejorar la y aumentar tu eficiencia física si revisas tu régimen de vida e introduces ciertos cambios necesarios para optimizar los resultados obtenidos de tus actividades físicas y alimentación. Tendrás la oportunidad de lucir tu talento y creatividad haciendo algo diferente que te de muchos puntos en tu empleo. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Mono



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Establecer una nueva amistad o relación de trabajo, social o personal con alguien muy interesante que te ayudará mucho en tus asuntos.

Peligros que debes evitar: La temeridad, lanzarte a hacer algo de forma imprudente lo cual podría causar un accidente doméstico o de otro tipo. La Serpiente en el Mes del Tigre

¡Felicidades, estás en el mejor de los tonos! Podrás razonar muy bien el resultado de tus acciones sobre todo dentro del plano sentimental. Una coincidencia pone en tu camino a una persona de negocios que piensa abrir una tienda o empresa pequeña en el lugar donde vives. Si se presenta algo similar aprovecha esa oportunidad para conseguir un dinero extra por cierto tiempo. Si estás pensando la posibilidad de realizar un viaje al extranjero este es el mejor momento. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Gallo



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una especie de nueva "luna de miel", la posibilidad de un refrescante comienzo en el amor.

Peligros que debes evitar: Auto recetarte, dejar de acudir a tus citas médicas y tomar medicamentos por tu cuenta si estás atravesando alguna condición de salud. El Caballo en el Mes del Tigre

Aunque haya problemas, tú, tómalo con calma. No te angusties porque cuando pienses que todo está perdido, se abrirán puertas y habrá soluciones. Si percibes algunos cambios de personalidad en tu pareja no te agobies pensando lo peor ya que se trata de ajustes necesarios en la vida de cada cual. En lugar de criticar ayúdale a superar cualquier crisis emocional que esté atravesando. Si escuchas una historia de enfermedades y empiezas a experimentarlas trata de separar lo real, de lo ilusorio y no te angusties más. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Rata



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una salida al aire libre o una escapada de fin de semana con buenos amigos, la posibilidad de una reunión familiar.

Peligros que debes evitar: Descuidar tu salud y envolverte tanto en otras cosas que no tengas tiempo para ti. La Oveja en el Mes del Tigre

Consideras la posibilidad de reanudar una relación interrumpida una vez por motivos hasta cierto punto insignificantes. Una dolencia tratada a tiempo siempre puede resolverse mejor. Estás en un tono festivo y cualquier incidente laboral lo tomas deportivamente. Es lo mejor que puede sucederte pues hay algunos contratiempos menores en tu trabajo y tu actitud refrescante y optimista te evitará un fin de semana inestable. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Tigre



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Un ofrecimiento de ayuda por alguien que conoce más que tú de negocios y asuntos en los cuales estás involucrado.

Peligros que debes evitar: La autosuficiencia, pensar que lo sabes todo y puedes resolver lo que se presente sin consultar a los más experimentados. El Mono en el Mes del Tigre

No debes apresurarte por concluir un trabajo simplemente por acercarse el fin de semana. Aunque tengas una agenda muy apretada y un calendario lleno de compromisos separa un tiempo y busca la manera de ayudar económicamente a quien una vez te tendió su mano amiga y ahora necesita urgentemente un poco de tu dinero. Hay también un movimiento del azar muy propicio hacia tu signo chino en este período. En el Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Dragón



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Invertir en un pequeño negocio o poner tu dinero a funcionar en una cuenta de ahorros.

Peligros que debes evitar: Dejarte llevar por un comentario, rumor o chisme que ponga en peligro una amistad o una relación sentimental. El Gallo en el Mes del Tigre

Presta atención a los consejos y recomendaciones de compañeros muy experimentados en el trabajo. Concentra tu energía en la abundancia y atraerás la prosperidad a tu vida. No permitas que un malentendido te aleje definitivamente de una persona amada. Si hubo situaciones confusas entre ambos acláralas cuanto antes y recupera el tiempo perdido con una dosis extra de caricias, halagos y ternura. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Serpiente



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Las ventajas de un empleo extra, una venta por comisión, o una compra importante.

Peligros que debes evitar: Dejarlo todo "para mañana" y no hacer lo que se requiere de ti en estos momentos. La indecisión. El Perro en el Mes del Tigre

Este será un mes inolvidable para ti puesto que a mediados de febrero con la segunda Luna nueva en el signo de Acuario comienza a regir tu año, o sea, el Año del Perro de tierra. Compartes momentos felices con miembros de la familia y amigos cuya compañía te resulta sumamente agradable. Tu vida amorosa recibe un estímulo beneficioso con estas reuniones y te sientes fortalecido emocional y sentimentalmente. Un amigo está tratando de convencerte para que sigas un régimen de vida un tanto estrafalario. Si le haces caso sin medir las consecuencias podrías verte envuelto en un tipo de alimentación comprometedora para tu salud. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Buey



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Las inversiones en terrenos, bienes raíces, casas o propiedades que te ayudarán mucho a crecer económicamente.

Peligros que debes evitar: Dejar que en tu corazón aniden pensamientos derrotistas, tristes, rencores o ideas de "lo que pudo haber sido, y no fue". El Jabalí en el Mes del Tigre

Una persona nueva en tu camino despertará tu pasión dormida y te devolverá la alegría. Podrías estar experimentando ciertos estados de ansiedad temprano en la mañana, pero paulatinamente lo irás superando. Un proceso de movimientos laborales puede estar afectando tu posición actual. No escuches rumores ni te dejes impresionar por comentarios adversos. Lo que vaya a ocurrir pasará de todas maneras, aunque te preocupes, o no. En este Mes del Tigre se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Liebre



Oportunidades que debes aprovechar este mes: Esa reconciliación con quien una vez estuvo a tu lado, y luego se alejó. La posibilidad de la rectificación.

Peligros que debes evitar: Cargar algo que ya pasó y que no tiene por

Salud

Muy bueno el día para practicar deportes, competir o simplemente disfrutar de la salud que ahora detentas. Es importante que te levantes temprano, muevas tu cuerpo y te tomes el tiempo para alimentarte adecuadamente, como debe ser.

Trabajo

Haz algo diferente en tu trabajo que rompa la rutina. Si se te ocurre una buena idea no te la guardes, comunícala a quienes puedan escucharla y tomar acción, de esa manera demostrarás tus condiciones y valor como empleado de esa empresa.

Dinero y fortuna

Es hora de ser más ahorrativo, Virgo. A partir de estos momentos, prométete separar un diez por ciento de todos tus ingresos, mensualmente, y te lo pones como un sueldo extra que a su vez te atraerá prosperidad y desenvolvimiento. Convierte ese propósito en una de tus metas para el ciclo que comenzaste recientemente con el tránsito de Venus al elemento tierra.



Ritual para aumentar la fertilidad