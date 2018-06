Virgo – Viernes 15 de junio del 2018: nuevas relaciones que se consolidan

No es un día para discutir sino para amar. Deja que la influencia positiva de la Luna entre en tu vida despertando en ti las emociones más fuertes puesto que así no se apagará esa chispa que siempre debe arder en una relación amorosa.

Amor

Controla y canaliza esos ímpetus que tienden a complicarte la vida en común, Virgo. Puedes estar muy impulsivo y con esa actitud solamente te buscarías problemas con tu pareja, o si no la tienes, con quien está ahora dándote vueltas en ese sentido.

Salud

Trabajo

No es el período mejor para los cambios bruscos de empleo, sino más bien el tiempo de considerar opciones, estudiar posibilidades y planear el futuro. Aplica toda tu paciencia y decisión antes de dar un paso crucial en tu empresa o tomar una decisión drástica.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: los contactos que te están surgiendo dentro de tu vida social y laboral.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: dejar que el pesimismo y la inacción me impidan conquistar las metas que me he trazado.

¿Qué debo evitar?: reunirme o asociarme con quienes pueden causarme dolores de cabeza futuros debido a su forma de actuar y de ser.