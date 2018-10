Virgo – Viernes 12 de octubre de 2018: se avecina una etapa feliz en tu vida amorosa

Amor



Súbitamente descubres que ya no te sientes atraído hacia cierta persona y comienzas a ver lo que no veías antes y a encontrar defectos que no te agradan nada. Termina lo que no conviene antes que sea más tarde, Virgo. Esta tendencia se notará fuertemente en el caso de los nativos de Virgo que en estos momentos se encuentran libres, solteros o divorciados.