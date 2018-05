Virgo – Viernes 1 de junio del 2018: un paso hacia adelante en tus asuntos

Controla y canaliza esos impulsos emocionales, Virgo. No dejes que una actitud impaciente de tu parte te ponga en una situación difícil frente a un amigo o una pareja. Actúa siguiendo tus impulsos naturales, pero al mismo tiempo, poniendo un toque de sensibilidad y discreción en tus palabras para no decir algo que pueda comprometerte, sobre todo, no prometas aún nada en el amor.