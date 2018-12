Virgo – Sábado 29 de diciembre de 2018: tu sexto sentido se fortalece

Durante estos días finales del año 2018 deberás ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones drásticas porque si te dejas llevar por la influencia de la Luna cometerías errores y no estarías actuando con la sensatez propia de tu signo Virgo, pero si eres demasiado materialista eso dañaría tu vida interior.

Amor El amor y el trabajo harán demandas a tu tiempo y tu atención y por eso deberás establecer prioridades porque si te diluyes y no pones bien claro donde debes dirigir tu atención terminarías dejando pasar la oportunidad de una noche feliz.

Trabajo

Si no te sientes cómodo trabajando con otras personas trata de buscar la mejor ocupación u oficio que más se acomode a tu manera particular de ver la vida. El tiempo transcurrido en tu empleo debe ser agradable para ti porque no se recupera jamás.