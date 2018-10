Virgo – Sábado 27 de octubre de 2018: inicias un mes alegremente

Este es un fin de semana para reconsiderar muchas cosas, Virgo. Si dejaste recientemente una relación, o te dejaron a ti, este no es el momento de lamentarse ni entristecerse sino más bien de canalizar tu energía para recuperarte emocionalmente y empezar un ciclo que cambie tu rutina. Sigue tus planes.

Estás lleno de buenas ideas, pero si no las ejecutas se quedan en tu cabeza. Una de ellas puede estar asociada con una transformación de tu régimen alimenticio, o una forma diferente de conducir tu vida para mejorar tu imagen. ¡Ánimo, Virgo, tú puedes lograr lo que quieres, si te lo propones!

Amor

Es posible que escuches comentarios que no te agraden, inclusive chismes o murmuraciones. Hazte oídos sordos, Virgo, pues alguien a quien le molesta tu felicidad puede acercársete con ideas absurdas o con comentarios negativos asociados a tu vida en pareja. Mantente firme en tus ideas, no te dejes manipular.

Salud



Últimamente has estado algo hipocondríaco. Algunas de tus preocupaciones de salud no tienen fundamento real. Revisa bien tus premoniciones e inquietudes y comprobarás que en muchos casos te has dejado influir por personas sugestionables cargadas de lamentaciones y problemas.