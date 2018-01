Virgo – Sábado 27 de enero 2018: La felicidad está muy cerca

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Géminis. Todos los planetas están directos excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado.

Vas a hacer las cosas de una manera diferente, original, distinta a como has venido procediendo. Con el tránsito lunar al elemento, aire, en este fin de semana y las buenas ondas planetarias que te envuelven hoy sábado es muy posible que encuentres algo que hace tiempo estabas buscando. Puede ser un artículo extraviado, un teléfono o dirección que te pondrá nuevamente en contacto con quien para ti es muy importante y cuyo hallazgo te causará gran alegría. Revisa bien todo, guíate por tus corazonadas.



Amor



Tu personalidad se inunda ahora con el tránsito de la Luna y abre nuevas vías de comunicación entre tú y esa otra persona que representa algo tan hermoso para ti. No te inquietes por esos comentarios que están llegando a tus oídos pues la mayoría son falacias que nada tienen que ver con la realidad.



No prestes atención a los chismes, son mentiras que atentan contra tu felicidad





Salud



Si te has propuesto hacer algo positivo como dejar de fumar o iniciar una dieta o un programa de ejercicios, no lo dejes para mañana inventando pretextos, y comiénzalos en este instante. Este es tu etapa de la vida y la alegría ¡regálate salud!



Trabajo



Llegó la ocasión de combinar muy bien tu inteligencia con tu sensibilidad para no irte a extremos en tu trabajo. No todos actúan como deseas, aprende la lección de la tolerancia pues muchas personas no comparten tus puntos de vista y deberás aprender a convivir con ellos, no siempre es fácil, se requiere un esfuerzo de tu parte, pero se logra.

Dinero y fortuna



Tu honestidad y limpieza de actuación, tan características de tu signo Virgo, te ayudarán a llegar al éxito financiero y pronto lograrás resolver tus problemas de dinero pendientes. El azar puede sorprenderte agradablemente.



Virgo, tu honestidad es la clave del éxito

