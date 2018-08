Virgo – Sábado 25 de agosto de 2018: comienzas una etapa que te asombrará

Amor

Salud

No hay vibraciones negativas en tu horóscopo y si aprovechas tu día haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente en muchas actividades podrás lograr tus metas de salud y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir el día.

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la inspiración súbita que te llega en medio de un sueño o corazonada que si lo sigues te dará sorpresas muy agradables en este período de tu ciclo de cumpleaños recientemente comenzado.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: pensar que porque alguien calló eso significa que está de acuerdo contigo.

¿Qué debo evitar?: mi tendencia al perfeccionismo y a criticar abiertamente lo que no me gusta o no me parece bien.