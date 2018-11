Virgo – Sábado 24 de noviembre de 2018: un fin de semana intenso en el amor

No hay nada imposible para una voluntad fuerte, y hoy lo compruebas aprovechando bien tu tiempo y no dejándote sugestionar por parientes, amistades o vecinos entrometidos que ignoran tu situación y quieren aconsejarte en todo. Analiza las ofertas y proposiciones laborales que están llegando a tu sector de trabajo, son prometedoras.

Amor

Salud

Si algo no está funcionando bien en tus asuntos económicos es hora de tomar acción inmediata. Una actitud pusilánime o indecisa no conduce a nada y solamente retarda las acciones legales. Asesórate bien y actúa con decisión.

Trabajo

Dinero y fortuna



Hay un viaje próximo en tu agenda, ten cuidado en no propasarte en los gastos y sobre todo no arriesgues dinero en juegos de azar puesto que no estás bien auspiciado en ese sentido. Haz tu tarea, resuelve tus negocios y no te excedas.