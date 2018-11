Virgo – Sábado 17 de noviembre de 2018: Mercurio retrógrado, sé prudente

Tu capacidad de asombro no tendrá límites pues en el transcurso de esta semana, comenzando hoy, van a surgir encuentros positivos con personas que pueden ayudarte económicamente o con alguien que te interesa sentimentalmente. No pierdas tu entusiasmo, Virgo, muchas veces las cosas no te salen como las habías planeado, pero eso no debe ser óbice para que dejes de actuar.