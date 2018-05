Virgo – Sábado 12 de mayo del 2018: un buen fin de semana, sobre todo en el amor

Refulges con el carisma de tu signo Virgo y esto es magnífico si estás en plano de conquista o conociste recientemente una persona que te interesa. Si no es así y tu vida transcurre tranquilamente dentro del tono familiar o amistoso podrás ponerle un poco de “sabor” a tu relación y avivar el fuego de la pasión. Es un momento de energía mental y se te ocurrirán ideas novedosas que podrán darte dinero en poco tiempo, pero tienes que ponerlas a funcionar y no dedicarte simplemente a comentarlas pues entonces no te darían resultados.