Virgo – Sábado 12 de enero de 2019: estarás muy dispuesto y entusiasta

Amor Estás muy sensible en estos días al tono de voz de las demás personas y si notas que quien recientemente conociste y está saliendo contigo habla muy alto, o con un timbre que te molesta, debes dárselo a entender educadamente, pero de modo tal que se dé cuenta porque esos pequeños detalles terminan estropeando la relación. Las cosas claras desde el primer momento.



Salud

Tu sistema digestivo se encuentra ahora en un tono muy sensible, de ahí la importancia de no exagerar en cuestiones asociadas con la alimentación manteniendo en mente siempre la máxima fundamental del equilibrio metabólico que consiste en comer para vivir y no vivir para comer.