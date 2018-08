Virgo – Miércoles 8 de agosto de 2018: un día zodiacal de buenas noticias

Manifiesta lo que sientes. Si te quedas callado y no expresas tus sentimientos amorosos a la persona amada crearías murallas invisibles y obstáculos entre tu pareja y tú. La energía de la Luna influye en tu ser interno. Esta posición es ideal para hacer nuevos amigos y pasarla de una forma estupenda. Te invadirá un sentimiento de alegría interior.

Estás en un tono que acerca dinero y prosperidad a tu vida, no obstante, mientras haya algunos planetas retrógrados no recibes todo lo que mereces. Ten paciencia porque lo mejor está por suceder y no dejes que ningún pensamiento triste te agobie, ya pasó lo peor y ahora lo que tienes frente a ti es estupendo.