Virgo – Miércoles 6 de diciembre 2017: Resuelves una dificultad

Noticiero astrológico: Este miércoles, tu día zodiacal, Virgo, la Luna entra en el signo de Leo. Los planetas Mercurio, que es tu regente, y Urano, siguen retrógrados.



Si en días pasados te involucraste en un problema amoroso que te está trayendo complicaciones verás cómo a partir de este momento las aguas toman su nivel. Ahora bien, debes aprender de tus experiencias para no repetir esta situación porque la próxima vez no te será tan fácil resolverla. Si actúas responsablemente en tus asuntos sentimentales verás cómo no te complicas con nada fuera de lo normal.

Amor

Tal vez en estos momentos te encuentres en medio de un lío o rollo sentimental como consecuencia de algo irresponsable que tanto tú como otra persona puede haber cometido. Todo podrá arreglarse con una plática honesta y amorosa.

Salud

Trata de conservar tu peso por todos los medios durante esta temporada de fiestas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente no exageres. Recuerda que si te excedes en lo que comes o bebes luego vas a tener que pagar las consecuencias.

Trabajo

Las tónicas laborales son buenas así que no te inquietes. Si eres de los Virgo que han perdido su empleo recientemente verás como en pocos días recibes buenas noticias, es más, en el transcurso de esta semana actual escucharás novedades.

Dinero y fortuna

Es hora de poner a funcionar tu intuición y colocar el dinero donde mejor pueda servirte. Inclusive hay un movimiento en el azar que puede darte suerte y fortuna si sigues tus sueños, pero no confíes solamente en las loterías.



Piensa antes de actuar