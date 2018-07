Virgo – Miércoles 25 de julio de 2018: vas a terminar lo que habías dejado pendiente

Aviso: mañana el planeta Mercurio entrará retrógrado en Leo. Se trata de tu regente, Virgo, y por tanto en tu caso te está advirtiendo que no debes actuar de forma atolondrada ni precipitada cuando de tomar decisiones se trata. Un planeta retrógrado no indica nada desastroso ni negativo, simplemente su energía y capacidad expansiva está limitada, y eso es lo que va a suceder a partir de estos días, Virgo. El amor te sonríe, pero si escuchas comentarios negativos asociados con tu pareja y les prestas atención surgirían peleas y desacuerdos lamentables. Haz tiempo para tu propia recreación y solaz.

Amor

Si no has recibido noticias de alguien ausente no te inquietes porque pronto estarás oyendo buenas novedades y esto alegrará mucho tu vida. Existe una posibilidad muy concreta de un encuentro con quien para ti representa tanto en el amor.