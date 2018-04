Virgo – Miércoles 25 de abril del 2018: emociones incontrolables en tu día zodiacal

En el transcurso de esta semana vas a tener la oportunidad de efectuar un cambio importante en tu economía que atraerá dinero y posición a tu horizonte financiero. Sigue tus intuiciones y no desperdicies las oportunidades. Este miércoles, con el efluvio que está imperando en tu signo durante el tránsito lunar existen buenas noticias en tu horizonte económico.

No gastes todo lo que llegue a tus manos y obra con cautela para tener recursos suficientes a fin de hacer que el dinero trabaje siempre para ti y no a la inversa. Tampoco des rienda suelta a tus emociones si vas a decir algo improcedente apoyándote en algún comentario negativo o un juicio inexacto y así te evitarás problemas sentimentales.

Amor

La influencia lunar de este miércoles que es tu día zodiacal es lo que necesitabas para llenarte de valor y decir a quien amas lo que siente tu corazón, romper el hielo y lanzarte a lo nuevo. No te dejes llevar por apariencias. Cuida tu intimidad. No actúes de manera drástica.

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

No desatiendas tus negocios pues si colocas tus intereses en manos de personas irresponsables o gente a quienes no les importe tu economía podrías perder dinero y además verte envuelto en situaciones legales comprometedoras.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio, mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la capacidad de mi signo para concentrarme en algo a pesar de las distracciones que haya en el entorno.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Virgo: no atender las prioridades y perder tiempo en algo que no merece tu atención.

¿Qué debo evitar?: diluirme, disgregarme y no concentrar mi atención en lo que realmente debo.