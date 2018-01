Virgo – Miércoles 24 de enero 2018: Todo caerá por su peso, es tu día zodiacal

Capricornio

Si en Sagitario veíamos al optimista confiado en Capricornio vemos al signo realista, con los pies muy bien plantados sobre la tierra. No posee el optimismo ciego sino la cautela que si no se canaliza bien podría convertirse en pesimismo. No vayas a pensar que ese capricorniano es de naturaleza negativa porque no es así, lo que sucede es que no le gusta hacerse falsas ilusiones. Sabe soñar, pero también es realista. Foto: Shutterstock

