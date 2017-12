Virgo – Miércoles 20 de diciembre 2017: Te envuelve un tono feliz en tu día zodiacal

Noticiero astrológico: Se inicia el tránsito de Saturno por Capricornio, el largo retorno que ocurre cada 30 años. La Luna se está moviendo al signo de Acuario. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.

En el transcurso de esta semana vas a tener la oportunidad de efectuar un cambio importante en tu economía que atraerá dinero y posición a tu horizonte financiero. Sigue tus intuiciones y no desperdicies las oportunidades. No gastes todo lo que llegue a tus manos y obra con cautela para tener recursos suficientes a fin de hacer que el dinero trabaje siempre para ti y no a la inversa.

Amor

La influencia lunar de este día es lo que necesitabas para llenarte de valor y decir a quien amas lo que siente tu corazón, romper el hielo y lanzarte a lo nuevo. No te dejes llevar por apariencias. Cuida tu intimidad y no dejes que las personas negativas opaquen tu felicidad.

Salud

Si padeces de problemas reumáticos, trastornos artríticos, bursitis o condiciones similares hoy estás recibiendo una buena influencia planetaria muy sanadora que te ayudará a disfrutar de un miércoles aliviado y con más salud en general.

Trabajo

En lugar de molestarte escúchalo, valóralo y toma las medidas necesarias para superarte. Una crítica, aunque parezca destructiva, siempre puede ayudarte.

Dinero y fortuna

No desatiendas tus negocios pues si colocas tus intereses en manos de personas irresponsables o gentes a quienes no les importe tu economía podrías perder dinero y además verte envuelto en situaciones legales comprometedoras.



Te espera un día lleno de sorpresas inesperadas