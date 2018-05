Virgo – Miércoles 2 de mayo del 2018: tu día zodiacal te inspira en el amor

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Vigila tus pasos y observa bien el panorama que te rodea antes de lanzarte a dar un paso decisivo en tu economía como la compra de una casa, un auto o un equipo costoso. Si tenías planes previos no hay problemas, pero revísalo todo para que no dejes nada a la casualidad, Virgo.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio, mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la capacidad de análisis del signo Virgo que te permite arribar a conclusiones basándose en la lógica y no en las suposiciones.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Virgo: dudar de la sinceridad de quien no te ha dado motivos para dudar.

¿Qué debo evitar?: el temor a una acción atrevida u osada que significa una aventura no realizada antes en tu vida, pero que promete muchos resultados aunque no exentos de riesgos.