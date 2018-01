Virgo – Miércoles 10 de enero 2018: No te entregues enseguida a ese nuevo amor

Noticiero astrológico

La Luna está en Escorpión. Mercurio se está acercando al tránsito por Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en Leo. Tu vida interior se enriquece notablemente. Sin embargo, como tienes debes extremar tu prudencia y caminar en tu vía sentimental con pies de plomo pues hay una tendencia cósmica a la brusquedad y lo que digas ahora podría causar incomprensión y problemas en tus relaciones amorosas. Cuida tus palabras y habla con mucha sensibilidad. Hoy miércoles concéntrate en organizar tus finanzas y verás como obtienes magníficos resultados pues tienes la intuición muy afinada en este ciclo inicial del año 2018.

Amor



publicidad



Este es el ciclo de las revelaciones sentimentales. Una persona amiga te hará una confesión que te maravillará. Aquello que durante mucho tiempo estuvo oculto sale a la luz y descubres sentimientos y anhelos que te maravillarán.

Salud

Tu salud es tu tesoro, Virgo, no la desatiendas. No te impacientes si te sientes algo ansioso y piensas que tus nervios te van a causar un problema mayor. Respira hondo, no tomes para ti las preocupaciones ajenas y verás como todo se supera.

Trabajo

Estarás realizando una nueva tarea o asumiendo una responsabilidad que no habías previsto. Las circunstancias que en estos momentos te envuelven dentro de tu área laboral te proyectarán a dimensiones muy productivas.

Dinero y fortuna

Ejerce moderación porque vas a estar ejercitando tu cerebro en algo muy productivo que puede ayudarte a ganar más en menos tiempo, asimismo el azar está en un ciclo afortunado pues tus sueños e inspiraciones son muy atinados, Virgo.



Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental