Virgo – Martes 9 de enero 2018: Un toque de inspiración te conduce al éxito

Según la leyenda, la titánide Rea, esposa de Cronos, envió al monstruo Tifón a destruir a todos los dioses del Olimpo, incluyendo a Zeus. Pan, por supuesto no quería morir, así que quiso huir lanzándose a un río y convirtiéndose en pez, pero no le salió bien su transformación y quedó "atorado" como mitad cabra mitad pez. No le quedó más remedio que quedarse en la Tierra. Foto: Shutterstock.com | Univision

