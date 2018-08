Virgo – Martes 7 de agosto de 2018: se avecina una etapa llena de romances y alegrías

El día se presenta muy alentador y debes aprovecharlo totalmente para no complicarte pensando en lo que no puedes resolver sino más bien concentrarte en todo lo que tienes en tus manos, Virgo. Un cuerpo sano requiere una mente también sana. Si no tienes trabajo y estás buscando empleo ahora tendrás la oportunidad de escoger ya que frente a ti se abren nuevas oportunidades. No obstante, debes ser muy observador y cuidadoso en el momento de firmar contratos y pedir sueldos debido al efecto retrógrado de Mercurio, planeta de las comunicaciones, y puedes incurrir en errores de apreciación si te apresuras a la hora de tomar decisiones.