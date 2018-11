Virgo – Martes 6 de noviembre de 2018: proposiciones que serán viables y efectivas

En estos momentos con la acción directa de tu regente, el planeta Mercurio, en el elemento fuego, te encuentras en control de tus emociones y con la influencia positiva de la Luna en un signo compatible contigo armonizador te recuperas pronto de una desilusión o decepción reciente. Este momento es de análisis y de acción. Lo más importante ahora es que veas cada día como lo que es, algo diferente, una oportunidad, no arrastres nada del pasado que te impida llegar a la cima, a materializar tus sueños, pase lo que pase nunca dejes de soñar, Virgo.

Salud Hay una onda ambiental positiva que te ayuda a mejorar de problemas asociados con las vías digestivas, pero tendrás que poner de tu parte y no comer por impulsos o gustos sino para nutrirte y preservar tu salud. Así no aumentarás de peso y mantendrás tu línea. Felizmente tu signo Virgo es muy consciente de la salud y la alimentación y cuando te lo propones logras un régimen de vida saludable.

Trabajo

Si estás envuelto en un proyecto laboral que no acaba de cristalizarse deberás llenarte de paciencia porque no todas las cosas ocurren en la medida de tus deseos. Afortunadamente estás en un buen camino y pronto habrá buenas soluciones. Lo principal es no desesperarse, saber esperar que ya tu momento llegará.