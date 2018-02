Virgo – Martes 6 de febrero 2018: hora de cambiar tu estrategia

Un dato importante, es el nombre que te pusieron al nacer, no el apodo, o el nombre con el que te conocen. Por ejemplo, si tu nombre es Guadalupe, a los efectos del cálculo ese será, no Lupe ni Lupita. Si es Francisco no será Paco, ni Pancho, ni Panchito sino el nombre con el te inscribieron, ¡eso es muy importante! Ya que de lo contrario, los resultados pueden ser incorrectos y tu número oculto no será el que te pertenece. Foto: Shutterstock | Univision.com

