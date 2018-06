Virgo – Martes 5 de junio del 2018: una grata noticia que te tranquilizará

La influencia de la Luna en el signo pisciano exige de ti mayor atención a lo que hasta ahora no te preocupaba tanto, pero que felizmente podrás solucionar de una forma favorable. Ciertas posiciones nuevas demandan de ti compromisos y concesiones, Virgo. Aunque tengas la razón en un argumento o asunto legal deberás obrar con prudencia y sensatez, sin apresurarte en las conclusiones para no malograr lo que tienes entre manos. Evita discutir con parientes políticos o tu pareja amorosa. Este es un período de alegrías y festejos, no dejes que nada triste lo empañe.