Virgo – Martes 4 de septiembre de 2018: una respuesta o solución inesperada

Este ciclo de cumpleaños te sentirás en las nubes, contento por todo lo que has logrado y la diferencia entre lo que había y lo que hay. Existen muchas posibilidades de una reconciliación o arreglo entre los enamorados o parejas que están alejados o separados así que si es necesario da el primer paso y no sigas esperando que sea la otra persona la que tome la iniciativa. El orgullo no cuenta mucho cuando se trata de salvar el amor, si realmente lo hay, no lo olvides, Virgo.