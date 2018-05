Virgo – Martes 29 de mayo del 2018: una etapa muy feliz en tu vida afectiva

El tránsito lunar podría poner en tu boca ciertas palabras que serían tomadas como frías o distantes por la persona amada haciéndote lucir alejado o tibio en tu relación. Sin embargo, el movimiento directo de tu regente, compensa la balanza cósmica y la inclina a tu favor, Virgo, aunque no con ciertos detalles que debes conocer pues se mueve al elemento aire que no es muy compatible contigo que eres tierra. Estás a punto de dejar algo que no te conviene y lanzarte a lo novedoso y aventurero. Sigue como vas porque el éxito está a las puertas y aunque inicialmente te digan que “no” tu tenacidad conquistará corazones.