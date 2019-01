Virgo – Martes 29 de enero de 2019: una grata noticia que te causará mucha alegría

Tu vida amorosa se mueve alrededor de una persona algo más joven que tú, pero que te enloquece, Virgo. Puede ser interesante explorarlo, no desestimes las posibilidades. Depón las actitudes de sospecha o temor y proponte ser tan feliz que nada ni nadie pueda ensombrecer tu realidad. Este martes estarás en medio de un período renovador que contribuirá a que hagas realmente lo que debes hacer.

Amor

Hoy martes te percatarás de muchas cosas que hasta ahora no habías considerado. Aunque no lo veas así, tu actitud actual parece indicar desinterés o frialdad, y eso podría estropearlo todo. No te detengas por ningún obstáculo, sigue hacia adelante pues tu insistencia dará frutos concretos. Te envuelve un aura magnética que atrae a ti el amor, de una forma intensa y apasionada.