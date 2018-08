Virgo – Martes 28 de agosto de 2018: tu período de cumpleaños será revitalizador

Amor

Aprovecha esta buena influencia lunar que está recibiendo tu signo en este ciclo de cumpleaños asociada con el movimiento directo de tu regente Mercurio. Es el tiempo de recoger lo que has sembrado, el amor que has dado y las buenas decisiones. Ahora más que nunca entenderás muchas cosas que ocurrieron en el pasado. No hay nada que te detenga en estos momentos pues te sientes con un impulso extra y el entusiasmo a flor de piel. Te surgen ideas innovadoras en el trabajo e inclusive, aunque te hayas sentido algo frustrado o preocupado por el giro que han tomado tus asuntos laborales, hoy verás como todo cambia y renace nuevamente la alegría.