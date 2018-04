Virgo – Martes 24 de abril del 2018: se avecinan días cargados de emoción

La Luna en tu signo Virgo, te imbuye con esa dosis extra de energía que necesitas para animarte a dar el paso decisivo que te conducirá al éxito además te envuelve con un tono magnético sumamente atrayente. No te impacientes si algo no sale como deseas al primer intento. Tu constancia e insistencia serán los factores que te lograrán el triunfo en todo. Ahora tienes a los astros de tu parte ¡no desestimes esta oportunidad cósmica! Tanto en el amor, como en la fortuna lo que anhelas está más cerca de lo que pensabas.

Amor

La escapada amorosa se impone y este martes debes ir pensando desde ahora dónde vas a pasar tus próximas vacaciones y cómo vas a vivirla junto a tu pareja. Si estás soltero, o soltera, no te inquietes y planea de todas formas un viaje con amistades. Tampoco pienses que tu cumpleaños está lejano pues si bien es cierto que faltan unos meses también no es menos cierto que el tiempo pasa muy rápido y si ahora, a finales de abril, no haces planes para agosto entonces cuando llegue la fecha no tendrías lo que deseas.