Virgo – Martes 22 de mayo del 2018: descubres nuevos intereses en tu vida

Este es el momento en el que debe primar la organización en todo lo que hagas ya que tienes frente a ti muchas opciones y si quieres resolverlo todo simultáneamente no podrías, Virgo. Tus proyectos presentes tienden a salir bien, no te agobies, además en otro sentido, las cuestiones sentimentales marcharán mejor aún y se superan los problemas del pasado pues estás en una etapa donde tu claridad mental está afinada. Vives lo que se puede llamar una de las fases de la conquista amorosa y lograrás recuperar el amor perdido y establecer una relación, si hubo dificultades entre ambos.

Amor Hay un campo energético muy activo dentro de tu horóscopo que te impulsa a tomar decisiones atrevidas confesando lo que hasta ahora no te atrevías y proyectándote de forma directa y positiva en el amor. Tu vida afectiva y amorosa en general está en el mejor de los tonos con la Luna en tu signo.

Salud Ten cuidado cuando salgas y te expones a la intemperie pues existe la posibilidad de afecciones en la garganta si no te cuidas y hablas demasiado, sobre todo si eres alguien que debe presentar algún tipo de reporte o charla frente a una audiencia. Cuida tus cuerdas vocales.

Dinero y fortuna

Durante este ciclo astral se requiere una fuerza de voluntad firme para no desalentarte con un contratiempo ni una palabra de rechazo. Insiste, pide, no te des por vencido, y tendrás en tus manos los recursos que has estado buscando. Ahora, con la Luna en tu signo, tu intuición te guiará al lugar correcto en el momento propicio.