Virgo – Martes 15 de enero de 2019: la Luna creciente te acercará a esa persona

Prepárate y acondiciónate mentalmente para lo mejor, Virgo. Pronto tendrás que viajar y resolver papeles legales, pero será muy productivo pues no sólo te permitirá expandirte sino también abrirte a nuevos horizontes y posibilidades.

Por otra parte estás encauzando tu energía en una dirección correcta, comprendes mejor lo que debes hacer, cómo y cuándo y ya no es tan fácil dejarte conducir erróneamente a un camino que no te lleva a tus metas. Atiende la voz de tu corazón, cuando lo haces no yerras.