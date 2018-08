Virgo – Martes 14 de agosto de 2018: inicias una etapa llena de romance

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una señal de aviso que recibes en un sueño o inspiración, corazonada o algo similar.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Virgo: las promesas que no se pueden cumplir, el estrés que causan las preocupaciones por lo que no puedes resolver.

¿Qué debo evitar?: prometer lo que luego no pueda cumplir y cause tensión y estrés.

Frase del día: ignorante es alguien que no es capaz de reconocer sus propios errores.