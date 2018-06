Virgo – Martes 12 de junio del 2018: abres un capítulo nuevo en tu vida

Noticiero astrológico: la Luna está en Géminis. Se inicia el tránsito de tu regente, el planeta Mercurio, por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados.

Durante esta etapa de tránsitos planetarios importantes todo lo que has estado deseando tiende a materializarse y ahora, con la energía que procede de tu regente, Mercurio, en tránsito por Cáncer que es un signo, compatible con el tuyo, tu personalidad se envuelve con un aura de ternura. Logras con tus gestos, palabras e intenciones poner las cosas en su sitio y restaurar la armonía doméstica. A las personas negativas y envidiosas, no les des entrada en tu vida, recuerda que estás viviendo un ciclo muy importante para ti y no debes permitir que otros ocupen el lugar que con tanto esfuerzo te has ganado.

Amor

La energía cósmica que estás recibiendo ahora, Virgo, te impulsa a vivir con más intensidad. Este es un momento crucial y decisivo en el amor. Es probable que eso que sientes por cierta persona no sea amor, sino interés sexual pasajero. Antes de comprometerte seriamente habla con tu corazón.

Salud

Si te sientes bien en estos momentos no compliques tu vida incorporando sustancias químicas ni pastillas o drogas. No te dejes llevar por comentarios de las personas quejosas que siempre están buscando síntomas en sus dolencias.

Trabajo

En este ciclo planetario tiendes a estar demasiado iluso y cualquiera puede llegar a tu lado ofreciendo cosas que no pueden cumplir. Exige papeles, espera resultados. No te ilusiones por promesas de empleo si no has visto algo concreto. Por otra parte, si estás en una ocupación estable cuídala, no malgastes tiempo ni energía en cuestiones ajenas a tu trabajo cuando estés en el mismo.



Dinero y fortuna

Estás en un camino adecuado para sacar adelante tus asuntos de dinero mejor que otras personas. Tu signo telúrico –o sea, del elemento tierra- está ahora recibiendo señales positivas que si las sigues y pones a funcionar pronto te beneficiarán.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una corazonada o premonición, tal vez un sueño que te envía señales subliminales que debes atender.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Virgo: estancarte en una idea o plan que no está dando los resultados que esperabas.

¿Qué debo evitar?: endeudarte innecesariamente en una compra que en estos momentos no necesitas.

Frase del día: quien confunde la compasión con la lástima no sabe la diferencia entre emociones y sentimientos.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra, y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis.

La relación más tensa: las tensiones que hubiere serían con Aries o con Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo.

Si estás soltero o soltera: las circunstancias que se presentarán en tu vida amorosa cambiarán mucho a partir del novilunio de mañana