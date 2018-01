Virgo – Lunes 8 de enero 2018: Una etapa de preparación en todo

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Libra en la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres sigue retrógrado en Leo.

La vida no se debe malgastar discutiendo ni pretendiendo, sino vivirse plenamente en el aquí y el ahora. Esa persona que se alejó de tu lado, si sigue pensando en ti, tendrás noticias muy pronto, de lo contrario vuelve tu dirección a otro lado. En cuanto a tu economía, mucho cuidado. No confíes en tu dinero a personas vacilantes que cambian de opinión como de vestido. Si ya pusiste en sus manos parte de tus ingresos y notas que todo está estancado aclara pronto la situación. No trates de modificar a nadie, toma a la gente como llega a tu vida.



Amor

Existen factores en tu horóscopo que podrían confundirte, Virgo. Por eso, antes de dar el sí, o el no, a una persona que te interesa piensa las consecuencias y una vez tomada tu resolución no retrocedas ni te estanques.

Salud

Si hace tiempo que no disfrutas de vacaciones el momento de tu relajación está tocando a tus puertas. Una escapada de fin de semana será el remedio natural para recuperar energías y fortalecer tu organismo de manera instantánea.

Trabajo

Si algo no sale bien no te atormentes. No siempre se obtiene la perfección, y es preferible repetir un trabajo y no dejarlo mal hecho. Lo que va a verse son los resultados. Da lo mejor de ti, pero no te abrumes con excesos de preocupaciones.

Dinero y fortuna

Ahora estás bien auspiciado, pero debes poner de tu parte para ayudar a la energía de los planetas. Toca puertas y se abrirán. Tu insistencia es fundamental para que tomen acciones y se resuelvan rápidamente tus problemas económicos.