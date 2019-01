Virgo – Lunes 7 de enero de 2019: se presentará una ocasión divertida

No te dejes llevar por ningún impulso del momento sino más bien analiza bien lo que vas a decir y hacer, y por supuesto, en el amor, no tomes una decisión impulsiva basándote en una emoción momentánea.

Amor Debes ser consecuente y si prometes algo, cumplirlo. El problema estriba cuando estás prometiendo lo que no puedes cumplir y luego te encuentras en el medio de situaciones difíciles. El amor no es una ilusión, sino un sentimiento, y en este período te darás cuenta de lo que realmente vales y significas para esa persona.



Salud

Es posible que hayas descuidado tus tratamientos lo cual no es recomendable ya que si no actúas consecuentemente podrías perder lo que has ganado y ahora muchas cosas se facilitan.