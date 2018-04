Virgo - Lunes 30 de abril del 2018: el plenilunio activa tu intuición

En tu horizonte astral hay un viaje de negocios asociado al ciclo planetario actual que está siendo influido por el plenilunio de este fin de mes En una invitación a cenar surge una oferta de empleo o la posibilidad de mejorar tu status laboral. Aunque no es definitivo tiene probabilidades de éxito y debes escucharla atentamente.

Es tu momento para pensar más concretamente en las acciones que vas a tomar a fin de poner más orden en tus asuntos personales. No habrá lugar para el desaliento ni la desilusión.

Amor

No hay nada mejor que el tiempo para sanar viejas heridas de amor y devolver la ilusión. Estás viviendo una etapa de cambios muy intensos dentro de tu horizonte sentimental, pero podrás superarlas gracias a tu extraordinaria adaptabilidad y capacidad lógica de análisis.

Salud

Con las posiciones planetarias de hoy puedes pasar por alto un tratamiento y estropear el buen ritmo de una curación. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada.

Trabajo

Te resultará más fácil rehacer un trabajo que ponerte a arreglar lo que alguien hizo mal. No pierdas energías en correcciones, si partes de cero puedes acabar tu tarea en mucho menos tiempo, pero trata de terminarlo todo antes de la noche.

Dinero y fortuna



Hay encuentros de opiniones y debates fuertes asociados a un dinero. Debes ser prudente y no decir enseguida lo que piensas porque podrías enfrentar oposición y finalmente no resolver nada. No es un día ideal para discusiones económicas.