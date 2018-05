Virgo - Lunes 28 de mayo del 2018: te identificas más con esa persona

Noticiero astrológico: la Luna se está moviendo desde Escorpión hacia Sagitario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio continúa directo en Tauro.

Has estado algo inquieto porque no sabes bien qué camino seguir y lo que te conviene en estos momentos. Tienes todo el día por delante para tomar una decisión trascendental en tu vida amorosa. No trates de modificar a nadie, toma a la gente como llega a tu vida.

La Luna llena de mañana está envolviendo tu aura con un tono atrayente que acercará a ti a las personas que realmente valen la pena y alejarán de tu lado las que no representan algo hermoso dentro de tu realidad existencial.

Amor



Por eso, antes de dar el "sí", o el "no", a una persona que te interesa piensa las consecuencias y una vez tomada tu resolución no retrocedas ni te estanques. Lo principal en este caso es tu seguridad y confianza en ti mismo, no dudar una vez que sepas lo que quieres, lo que dice tu corazón, Virgo.





Salud



Si hace tiempo que no disfrutas de vacaciones el momento de tu relajación está tocando a tus puertas. Una escapada de fin de semana será el remedio natural para recuperar energías y fortalecer tu organismo de manera instantánea.

Trabajo



Si algo no sale bien no te atormentes. No siempre se obtiene la perfección, y es preferible repetir un trabajo y no dejarlo mal hecho. Lo que va a verse son los resultados. Da lo mejor de ti, pero no te abrumas con excesos de preocupaciones como muchas veces suele suceder a tu signo Virgo.

Dinero y fortuna



Ahora estás bien auspiciado, pero debes poner de tu parte para ayudar a la energía de los planetas. Toca puertas y se abrirán. Tu insistencia es fundamental para que tomen acciones y se resuelvan rápidamente tus preocupaciones de índole económica.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este lunes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la forma paciente y meticulosa con la que acometes una tarea difícil.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Virgo: agobiarte con el cúmulo de tareas y responsabilidades que has asumido.

¿Qué debo evitar?: participar en comentarios, chismes o murmuraciones sobre todo con personas enredadoras.

Predicción de pareja para hoy lunes