Virgo – Lunes 28 de enero de 2019: soluciones satisfactorias que no esperabas

Gozas de la energía de tu regente, Mercurio, directo en aspectos favorables con la Luna, la balanza se estabiliza y no ocurre nada que pueda causarte problemas serios.

Lo mejor es que sabrás enfrentar de una forma decidida las situaciones que surjan y terminarás lo que no te conviene e iniciarás una etapa creativa. En el amor recuperas terreno perdido con nuevos bríos, robusteciendo una relación potencial o entrando en una nueva fase romántica.

Amor

Debido a esta influencia astral te costará un poco de trabajo separar la realidad de la fantasía. No te dejes deslumbrar por palabras aduladoras ni promesas que sabes muy bien no te van a cumplir, Virgo. Matiza con tu experiencia tus decisiones y no dejes que “te ciegue la pasión” impidiéndote ver las realidades.